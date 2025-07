Concert « Suspendu » Wilfried Hildebrandt Tiers-Lieu Usine végétale Le Fieu

Concert « Suspendu » Wilfried Hildebrandt Tiers-Lieu Usine végétale Le Fieu jeudi 7 août 2025.

Concert « Suspendu » Wilfried Hildebrandt Jeudi 7 août, 20h30 Tiers-Lieu Usine végétale Gironde

Réservation pour les repas obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-07T20:30:00 – 2025-08-07T21:30:00

Fin : 2025-08-07T20:30:00 – 2025-08-07T21:30:00

UN CONCERT DANS UN ARBRE ? C’EST POUR CET ÉTÉ !

Cet été à l’Usine Végétale, préparez-vous à vivre un moment hors du temps avec Hildebrandt, pour un concert unique, intime et poétique… suspendu dans un arbre.

SUSPENDU – c’est le nom de ce concert atypique, à mi-chemin entre chanson douce, performance perchée et moment de grâce. Seul avec sa guitare, son piano ou son ukulélé, Hildebrandt vous invite à tendre l’oreille dans un cocon de verdure, entre racines et feuillage, là où le ciel tutoie les branches.

Apportez coussins, plaids, et votre envie de rêver

GRATUIT

Informations & réservations : 05.57.56.09.92 ou contact.cargo209@gmail.com

Tiers-Lieu Usine végétale 33230 Le Fieu Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 71 72 65 88 [{« type »: « phone », « value »: « 0557560992 »}] [{« link »: « mailto:contact.cargo209@gmail.com »}]

UN CONCERT DANS UN ARBRE ? C’EST POUR CET ÉTÉ !

©Wilfried