Concert Suzana Bartal Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes jeudi 20 novembre 2025.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
2025-11-20
Assistez au concert de Suzana Bartal dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames de Saintes.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Attend Suzana Bartal’s concert in the auditorium of the Abbaye aux Dames in Saintes.
German :
Besuchen Sie das Konzert von Suzana Bartal im Auditorium der Abbaye aux Dames in Saintes.
Italiano :
Assistere a un concerto di Suzana Bartal nell’auditorium dell’Abbaye aux Dames di Saintes.
Espanol :
Asista a un concierto de Suzana Bartal en el auditorio de la Abbaye aux Dames de Saintes.
