Concert Suzana Bartal Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Concert Suzana Bartal Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes jeudi 20 novembre 2025.

Concert Suzana Bartal

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 21:00:00

Date(s) :
2025-11-20

Assistez au concert de Suzana Bartal dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames de Saintes.
  .

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

English :

Attend Suzana Bartal’s concert in the auditorium of the Abbaye aux Dames in Saintes.

German :

Besuchen Sie das Konzert von Suzana Bartal im Auditorium der Abbaye aux Dames in Saintes.

Italiano :

Assistere a un concerto di Suzana Bartal nell’auditorium dell’Abbaye aux Dames di Saintes.

Espanol :

Asista a un concierto de Suzana Bartal en el auditorio de la Abbaye aux Dames de Saintes.

L’événement Concert Suzana Bartal Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge