Concert Suzane Espace Bocapole Bressuire vendredi 20 février 2026.

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le bel âge ! Bocapole fête ses 20 ans et pour marquer l’événement, programme le concert de Suzane. Artiste révélation de la nouvelle scène française, elle a notamment été récompensée de la Victoire de la révélation scène lors des Victoires de la musique 2020.

Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums « Toï Toï » et « Caméo », l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

