Concert Suzane Espace Bocapole Bressuire vendredi 20 février 2026.
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Le bel âge ! Bocapole fête ses 20 ans et pour marquer l’événement, programme le concert de Suzane. Artiste révélation de la nouvelle scène française, elle a notamment été récompensée de la Victoire de la révélation scène lors des Victoires de la musique 2020.
Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums « Toï Toï » et « Caméo », l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
