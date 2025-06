Concert SuZanne aux Yeux Noirs Villers-lès-Nancy 6 juillet 2025 14:30

Meurthe-et-Moselle

Concert SuZanne aux Yeux Noirs 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

SuZanne aux Yeux noirs vous invite en voyage une aventure auditive envoûtante, mêlant habilement tango distorsion et valse amoureuse, rock’n’roll et élans de liberté non censurés. SuZanne aux Yeux noirs, c’est la rencontre entre les compositions de Marc Goujot, guitariste, et l’univers musical de ses partenaires Annabelle Dodane aux violons et Nicolas Arnoult à l’accordéon. Durant ses huit années d’expérience commune, ce trio instrumental a su développer un son intense, délicat, vraiment singulier et simplement convivial.

Style musical avec SuZanne aux Yeux noirs, on est à la croisée des musiques savantes et actuelles. Ses créations brisent les frontières des genres et donnent naissance à des performances énergiques et sensibles.Tout public

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

English :

SuZanne aux Yeux noirs invites you on a journey: a spellbinding aural adventure, skilfully blending tango distortion and love waltz, rock?n?roll and uncensored bursts of freedom. SuZanne aux Yeux noirs is an encounter between the compositions of guitarist Marc Goujot and the musical universe of his partners: Annabelle Dodane on violins and Nicolas Arnoult on accordion. Over eight years of shared experience, this instrumental trio has developed a sound that is intense, delicate, truly singular and simply convivial.

Musical style: with SuZanne aux Yeux noirs, we’re at the crossroads of art music and contemporary music. Their creations break down genre boundaries, giving rise to energetic, sensitive performances.

German :

SuZanne aux Yeux noirs lädt Sie auf eine Reise ein: ein betörendes Hörabenteuer, das gekonnt verzerrten Tango und Liebeswalzer, Rock?n?Roll und unzensierte Freiheitsimpulse miteinander verbindet. SuZanne aux Yeux noirs ist die Begegnung zwischen den Kompositionen des Gitarristen Marc Goujot und der musikalischen Welt seiner Partner: Annabelle Dodane an den Violinen und Nicolas Arnoult am Akkordeon. In den acht Jahren gemeinsamer Erfahrung hat dieses Instrumentaltrio einen intensiven, zarten, wirklich einzigartigen und einfach geselligen Sound entwickelt.

Musikalischer Stil: Mit SuZanne aux Yeux noirs befindet man sich an der Schnittstelle zwischen gelehrter und aktueller Musik. Ihre Kreationen sprengen die Grenzen der Genres und führen zu energiegeladenen und sensiblen Performances.

Italiano :

SuZanne aux Yeux noirs vi invita a fare un viaggio: un’avventura sonora affascinante, che mescola sapientemente distorsioni di tango e valzer d’amore, rock’n’roll e voli di libertà senza censure. SuZanne aux Yeux noirs è un incontro tra le composizioni del chitarrista Marc Goujot e l’universo musicale dei suoi partner: Annabelle Dodane ai violini e Nicolas Arnoult alla fisarmonica. In otto anni di attività, questo trio strumentale ha sviluppato un suono intenso, delicato, singolare e semplicemente conviviale.

Stile musicale: SuZanne aux Yeux noirs si colloca all’incrocio tra musica contemporanea e d’avanguardia. Le loro creazioni abbattono i confini tra i generi, dando vita a performance energiche e sensibili.

Espanol :

SuZanne aux Yeux noirs le invita a un viaje: una aventura sonora hechizante, en la que se mezclan hábilmente la distorsión del tango y el vals de amor, el rock?n?roll y los vuelos de libertad sin censura. SuZanne aux Yeux noirs es un encuentro entre las composiciones del guitarrista Marc Goujot y el universo musical de sus compañeros: Annabelle Dodane a los violines y Nicolas Arnoult al acordeón. En los ocho años que llevan tocando juntos, este trío instrumental ha desarrollado un sonido intenso, delicado, realmente singular y sencillamente agradable.

Estilo musical: SuZanne aux Yeux noirs se sitúa en la encrucijada de la música contemporánea y de vanguardia. Sus creaciones rompen las fronteras entre géneros, dando lugar a interpretaciones enérgicas y sensibles.

