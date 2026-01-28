Concert Suzanne Vega Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Concert Suzanne Vega

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain

Une voix emblématique du folk alternatif, des paroles justes et poétiques, l’autrice-compositrice-interprète californienne Suzanne Vega présente son nouvel album Flying With Angels lors d’une tournée mondiale en 25-26.

Un recueil introspectif ayant pour trame la thématique de la lutte lutte pour survivre, parler, dominer, gagner, s’échapper, aider quelqu’un ou simplement pour vivre. Des chansons qui capturent l’essence de la condition humaine, et toujours, cette infinie délicatesse… .

