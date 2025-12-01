Concert Suzie Nolwenn Tanet La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Concert Suzie Nolwenn Tanet

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 21:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Suzie parle de féminité, de liberté, de colère, ou simplement d’amour.

Sur scène, c’est tout son corps qui s’exprime pour interpréter au mieux ses histoires.

.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Suzie speaks of femininity, freedom, anger, or simply love.

On stage, her whole body expresses itself to best interpret her stories.

German :

Suzie spricht über Weiblichkeit, Freiheit, Wut oder einfach über die Liebe.

Auf der Bühne drückt sich ihr ganzer Körper aus, um ihre Geschichten bestmöglich zu interpretieren.

Italiano :

Suzie parla di femminilità, libertà, rabbia e semplicemente amore.

Sul palco, tutto il suo corpo si esprime per interpretare al meglio le sue storie.

Espanol :

Suzie habla de feminidad, libertad, ira y simplemente amor.

En el escenario, todo su cuerpo se expresa para interpretar mejor sus historias.

L’événement Concert Suzie Nolwenn Tanet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-12 par Valence Romans Tourisme