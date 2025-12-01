Concert Suzie Nolwenn Tanet La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Concert Suzie Nolwenn Tanet La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 19 décembre 2025.
Concert Suzie Nolwenn Tanet
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif Adhérents
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 21:30:00
2025-12-19
Suzie parle de féminité, de liberté, de colère, ou simplement d’amour.
Sur scène, c’est tout son corps qui s’exprime pour interpréter au mieux ses histoires.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Suzie speaks of femininity, freedom, anger, or simply love.
On stage, her whole body expresses itself to best interpret her stories.
German :
Suzie spricht über Weiblichkeit, Freiheit, Wut oder einfach über die Liebe.
Auf der Bühne drückt sich ihr ganzer Körper aus, um ihre Geschichten bestmöglich zu interpretieren.
Italiano :
Suzie parla di femminilità, libertà, rabbia e semplicemente amore.
Sul palco, tutto il suo corpo si esprime per interpretare al meglio le sue storie.
Espanol :
Suzie habla de feminidad, libertad, ira y simplemente amor.
En el escenario, todo su cuerpo se expresa para interpretar mejor sus historias.
