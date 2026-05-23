Plovan

Concert Sweet Monsters

67 Lieu-dit Kervon Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Premier concert de la saison !

Samedi , c’est Sweet Monsters qui débarque à la brasserie !

Avec leur rock alternatif enivrant, ce power trio nous embarque pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle !

Sweet Monsters c’est Tony à la Basse, Valentin à la batterie, et enfin Maïlys qui lead le trio au son de sa voix et de sa guitare, avec un charisme et une énergie de folie.

Le groupe vient tout juste de sortir leur nouvel album ‘Too Bright, Too Dark’ dont ils ont récemment fêté la sortie @lacarene.brest , alors venez découvrir ce diamant brut avec nous ! ??

Ouverts à tou·te·s partagez l’info sans modération !

?N’hésitez pas à co-voiturer ou à enfourcher vos vélos pour venir ! .

67 Lieu-dit Kervon Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 24 43 24 08

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English :

L’événement Concert Sweet Monsters Plovan a été mis à jour le 2026-05-18 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN