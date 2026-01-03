Concert Sweet Monsters + Walem Club Carène Brest

Concert Sweet Monsters + Walem

Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

2026-02-20

Il est l’heure de sortir du coma hivernal et de se prendre un shot de rock. C’est le moment de faire chauffer vos voix, de dérouiller vos articulations avec une soirée aux guitares saturées qui vous feront danser, chanter et surtout vibrer.

L’objectif de ces deux groupes créer une soirée typiquement brestoise. Celle avec son grain de folie, sa simplicité et son sens du partage. Celle où la sincérité apaisera tous les maux de vos têtes et de vos cœurs.

Au programme

– Sweet Monsters Release Party

Après 2 EP W.A.Y. & Back In Time et une tournée nationale, le groupe vous invite à découvrir leur nouvel album Too Bright Too Dark, pour une soirée unique en son genre ! Originaire de Brest, formé en 2013, ce groupe vous surprendra par leurs airs innocents et la douce violence qui prend place sur scène. Plongez dans les méandres de leur rock alternatif mélangé à des courants plus progressifs, l’efficacité d’un Power Trio et l’impact d’une vague en plein visage. C’est pour sûr, rafraîchissant et alarmant !

– Walem

C’est un mélange d’instrument à cordes et bois, le tout inspiré de Genesis, Pink Floyd & Steven Wilson. Le tout teinté de style musicaux comme la funk, la soul, ou l’éléctro. Ils vous ont réchauffé lors d’événements comme les Rives de Nuit de Landerneau, ou encore avec leur premier EP Turbo Tonnerre.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h30.

Réservation recommandée. .

