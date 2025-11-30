Concert Sweet People & Alain Morisod Monswiller
Concert Sweet People & Alain Morisod Monswiller dimanche 30 novembre 2025.
Concert Sweet People & Alain Morisod
3 rue de la Gare Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30 20:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Près de trois heures d’un spectacle jalonné par leurs plus grands succès et ces surprises dont Alain a le secret. Et chose certaine, ils en profiteront pour étrenner leur nouveau CD, en cour de gestation et dont la sortie est prévue pour novembre. .
3 rue de la Gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Sweet People & Alain Morisod Monswiller a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région