Concert Sweet People & Alain Morisod Monswiller

Concert Sweet People & Alain Morisod

3 rue de la Gare Monswiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

2025-11-30

Près de trois heures d’un spectacle jalonné par leurs plus grands succès et ces surprises dont Alain a le secret. Et chose certaine, ils en profiteront pour étrenner leur nouveau CD, en cour de gestation et dont la sortie est prévue pour novembre. .

