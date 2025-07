Concert » Sweet Spices » au Café du Midi place du fort Lacapelle-Marival

Concert » Sweet Spices » au Café du Midi place du fort Lacapelle-Marival vendredi 4 juillet 2025.

Concert » Sweet Spices » au Café du Midi

place du fort Le café du midi Lacapelle-Marival Lot

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Retrouvez Sweet Spices dès 21h00 pour une soirée soul, Folk & Blues.! A savourer sans modération l

place du fort Le café du midi Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 05 79

English :

Join Sweet Spices from 9pm for an evening of soul, folk & blues! To be enjoyed without moderation l

German :

Sweet Spices ab 21.00 Uhr für einen Abend voller Soul, Folk & Blues! Genießen Sie ihn in vollen Zügen!

Italiano :

Unitevi a Sweet Spices dalle 21.00 per una serata di soul, folk e blues! Da gustare senza moderazione l

Espanol :

Únete a Sweet Spices a partir de las 21:00 para disfrutar de una noche de soul, folk y blues Para disfrutar sin moderación l

