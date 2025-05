Concert Sweetest Choice – Ambrugeat, 25 mai 2025 20:30, Ambrugeat.

Corrèze

Concert Sweetest Choice 5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

une trompette et une guitare pour un voyage musical tout en délicatesse

Formé en 2016, Sweetest Choice, duo composé de Sébastien Cirotteau (trompette) et Benjamin Glibert (guitare 12 cordes), tire son nom du chef d’œuvre de la musique vocale, O Solitude, my sweetest choice de Purcell. Par le biais de transcriptions originales, Sweetest Choice propose une relecture instrumentale et intimiste de pièces musicales finement choisies pour leur intensité émotionnelle. Au fil des répertoires, le duo continue de nous livrer une folk acoustique subtile qui flirte avec la pop instrumentale, la musique de chambre épurée et la musique contemporaine.

Sweetest Choice transforme chaque performance en un moment d’émotion pure et de délicatesse sonore, pour nous transporter dans un voyage musical intemporel.

Participation libre, boisson et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

