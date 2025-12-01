CONCERT SWEETIE SWING Formiguères
1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-27 11:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Duo complice guitare et chant, du swing et de la bonne humeur.
1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
English :
Guitar and vocals, swing and good humor.
