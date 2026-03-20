CONCERT SWING 23

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La Pistouflerie vous propose un concert Jazz manouche swing

Comme une caravane tzigane qui s’arrête au gré des cours d’eau, Swing 23 écume la région Occitanie et bien au-delà pour installer son feu de camp dans les festivals, les musées. Pas seulement pour un simple changement de roue, mais surtout pour apporter la chaleur de notre musique.. Ce quartet nomade zigzague entre compositions originales, musiques traditionnelles tziganes et bossa nova, se livrant à des acrobaties vocales, guitaristiques, mais aussi contrebassistiques (bien sûr !) pour le plus grand plaisir du public de voyageurs.

Une promesse d’ étoiles pleins les yeux et d’histoires à raconter au coin du feu !

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

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English :

La Pistouflerie offers you a gypsy jazz swing concert

L’événement CONCERT SWING 23 Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE