Concert Swing 37 La Lune Rousse Saint-Voir
Concert Swing 37 La Lune Rousse Saint-Voir samedi 21 mars 2026.
Concert Swing 37
La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Swing 37 est un groupe de Jazz manouche, basé en Touraine, dont les musiciens ont une
chaleureuse complicité et régalent leur auditoire par leurs improvisations échevelées et leur
bonne humeur communicative !
Possibilité de casse-croûte sur réservation.
La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr
English :
Swing 37 is a gypsy jazz band based in Touraine, France
their audience with their wild improvisations and infectious good humor
infectious good humor!
Snacks available on reservation.
