Concert Swing 37 La Lune Rousse Saint-Voir

La Lune Rousse Saint-Voir Allier

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Swing 37 est un groupe de Jazz manouche, basé en Touraine, dont les musiciens ont une

chaleureuse complicité et régalent leur auditoire par leurs improvisations échevelées et leur

bonne humeur communicative !

Possibilité de casse-croûte sur réservation.

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Swing 37 is a gypsy jazz band based in Touraine, France

their audience with their wild improvisations and infectious good humor

infectious good humor!

Snacks available on reservation.

