Informations pratiques

Pégairolles-de-Buèges

Concert Swing ambassadors & Susana Sheiman

Source de la Buèges Pégairolles-de-Buèges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Une soirée vibrante où le swing rencontre la voix lumineuse du jazz.

Dans le cadre du Festival FOUX de JAZZ, les Swing Ambassadors accompagnent la chanteuse Susana Sheiman pour un concert placé sous le signe du swing et de l’énergie du jazz vocal. Entre rythmes entraînants, improvisations et élégance musicale, cette soirée promet un moment festif et chaleureux au cœur de la vallée de la Buèges. .

Source de la Buèges Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie +33 6 11 50 44 04

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English :

An evening full of vibrance where swing meets the bright voice of jazz.

L’événement Concert Swing ambassadors & Susana Sheiman Pégairolles-de-Buèges a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup