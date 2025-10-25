Concert Swing Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles

Concert Swing Samedi 25 octobre, 19h30 Café d’Abord Gironde

Entrée libre

Début : 2025-10-25T19:30:00+01:00 – 2025-10-25T23:00:00+01:00

Fin : 2025-10-25T19:30:00+01:00 – 2025-10-25T23:00:00+01:00

Le groupe « Swing Interim » nous régalera une nouvelle fois avec son répertoire swing !

Petite restauration sur place.

Café d'Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

