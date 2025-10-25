Concert Swing Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-25T19:30:00+01:00 – 2025-10-25T23:00:00+01:00
Fin : 2025-10-25T19:30:00+01:00 – 2025-10-25T23:00:00+01:00
Le groupe « Swing Interim » nous régalera une nouvelle fois avec son répertoire swing !
Petite restauration sur place.
Café d'Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
