Concert Swing D’O Le Palais Royan
Concert Swing D’O Le Palais Royan samedi 25 octobre 2025.
Concert Swing D’O
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Fondé en 2004 sur l’île d’Oléron, ce groupe réunit trois musiciens passionnés que sont Karim Duménil (guitare solo), Mathias Guerry (violon) et Laurent Lesur (guitare rythmique)
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
Founded in 2004 on the island of Oléron, this group brings together three passionate musicians: Karim Duménil (lead guitar), Mathias Guerry (violin) and Laurent Lesur (rhythm guitar)
German :
Die Band wurde 2004 auf der Insel Oléron gegründet und besteht aus den drei leidenschaftlichen Musikern Karim Duménil (Sologitarre), Mathias Guerry (Geige) und Laurent Lesur (Rhythmusgitarre)
Italiano :
Fondato nel 2004 sull’isola di Oléron, questo gruppo riunisce tre musicisti appassionati: Karim Duménil (chitarra solista), Mathias Guerry (violino) e Laurent Lesur (chitarra ritmica)
Espanol :
Fundado en 2004 en la isla de Oléron, este grupo reúne a tres músicos apasionados: Karim Duménil (guitarra solista), Mathias Guerry (violín) y Laurent Lesur (guitarra rítmica)
L’événement Concert Swing D’O Royan a été mis à jour le 2025-08-31 par Royan Atlantique