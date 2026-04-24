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Concert swing en bulles Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Concert swing en bulles Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Concert swing en bulles Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Espace Pic Nic, guinguette Le Bus

Adresse : 15 rue d'Escamet

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arette

Concert swing en bulles

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Ce magnifique duo avec sa contrebasse et sa guitare nous propose une soirée de concert entre swing, blues et autres styles. Une contrebasse qui a la gigote, une chanteuse passionnée par l’Univers des années 1920 à 1960 et de Ukulélé, voici le cocktail parfait pour vous faire passer un doux moment musical !
Prix libre
Buvette et restauration sur place a la guinguette Le Bus.
Si mauvais temps concert à l’intérieur.   .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25  picnictierslieu@gmail.com

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English :

L’événement Concert swing en bulles Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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