Concert swing en bulles Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Arette

Concert swing en bulles

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Ce magnifique duo avec sa contrebasse et sa guitare nous propose une soirée de concert entre swing, blues et autres styles. Une contrebasse qui a la gigote, une chanteuse passionnée par l’Univers des années 1920 à 1960 et de Ukulélé, voici le cocktail parfait pour vous faire passer un doux moment musical !

Prix libre

Buvette et restauration sur place a la guinguette Le Bus.

Si mauvais temps concert à l’intérieur. .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25 picnictierslieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert swing en bulles Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn