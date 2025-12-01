Concert Swing en bulles Esplanade des Œufs Cauterets
Concert Swing en bulles Esplanade des Œufs Cauterets lundi 22 décembre 2025.
Concert Swing en bulles
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 17:00:00
fin : 2025-12-22 19:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Les Swing en Bulles vous proposent un répertoire 100% swing avec des standards qui pétillent !
Gratuit. Esplanade des œufs .
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34
English :
Les Swing en Bulles offer a 100% swing repertoire with sparkling standards!
L’événement Concert Swing en bulles Cauterets a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Cauterets|CDT65