Concert Swing en bulles

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 17:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Les Swing en Bulles vous proposent un répertoire 100% swing avec des standards qui pétillent !

Gratuit. Esplanade des œufs .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

English :

Les Swing en Bulles offer a 100% swing repertoire with sparkling standards!

L’événement Concert Swing en bulles Cauterets a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Cauterets|CDT65