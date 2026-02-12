Concert swing Flip Flop Hoppers Salle des Fêtes Aubeterre Laprade
Concert swing Flip Flop Hoppers Salle des Fêtes Aubeterre Laprade samedi 21 mars 2026.
Concert swing Flip Flop Hoppers
Salle des Fêtes Aubeterre Rte de Riberac Laprade Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le Swing des années 1920-30
.
Salle des Fêtes Aubeterre Rte de Riberac Laprade 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 39 41 51 animaubeterre16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert swing Flip Flop Hoppers
The Swing of the 1920s-30s
L’événement Concert swing Flip Flop Hoppers Laprade a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Sud Charente