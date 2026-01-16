CONCERT SWING MA POULE La Loco-Motive 48 Villefort

CONCERT SWING MA POULE

La Loco-Motive 48 12 rue de la gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Adulte

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Soirée Cabaret Manouche avec Swing Ma Poule

Avec un nom aussi pétillant, Swing Ma Poule annonce d’emblée la couleur ! Ce quatuor de musiciens passionnés vous embarque pour une soirée cabaret manouche placée sous le signe du swing, de la convivialité et du plaisir partagé.

Côté gourmandise, La Loco vous proposera de savoureuses planches apéro composées de fromages, charcuteries et crudités. Une sélection de vins sera également à découvrir, en partenariat avec l’association La Part des Anges, pour accompagner ce moment chaleureux.

Ouverture des portes 18h30 et début du concert 20h. .

La Loco-Motive 48 12 rue de la gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

Cabaret Manouche evening with Swing Ma Poule

With such a sparkling name, Swing Ma Poule sets the tone right from the start! This quartet of passionate musicians will take you on a gypsy cabaret evening of swing, conviviality and shared pleasure.

La Loco will be serving up tasty aperitif platters and a selection of wines

