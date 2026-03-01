Concert Swing Note

2 rue Saint-Lâdre Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le trio Swing Note (piano/voix, batterie, contrebasse) vous proposera un répertoire de grande qualité des standards de Jazz !!

Buvette prévue !

Le trio Swing Note (piano/voix, batterie, contrebasse) vous proposera un répertoire de grande qualité des standards de Jazz !!

Buvette prévue ! 10 .

2 rue Saint-Lâdre Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 88 75 01

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English :

The Swing Note trio (piano/vocals, drums, double bass) will perform a high-quality repertoire of jazz standards!

Refreshment bar provided!

L’événement Concert Swing Note Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme