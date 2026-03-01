Concert Swing Note Champigny-sur-Veude
Concert Swing Note Champigny-sur-Veude dimanche 29 mars 2026.
Concert Swing Note
2 rue Saint-Lâdre Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le trio Swing Note (piano/voix, batterie, contrebasse) vous proposera un répertoire de grande qualité des standards de Jazz !!
Buvette prévue !
Le trio Swing Note (piano/voix, batterie, contrebasse) vous proposera un répertoire de grande qualité des standards de Jazz !!
Buvette prévue ! 10 .
2 rue Saint-Lâdre Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 88 75 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Swing Note trio (piano/vocals, drums, double bass) will perform a high-quality repertoire of jazz standards!
Refreshment bar provided!
L’événement Concert Swing Note Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme