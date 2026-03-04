Concert – Swing Rencontre Trio, Café culturel « La Grange », Lagardelle-sur-Lèze

Concert – Swing Rencontre Trio Samedi 28 mars, 20h30 Café culturel « La Grange » Haute-Garonne

Entrée 5 € / Gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Le samedi 28 mars, rendez-vous pour un concert jazz swing et new musette à 20h30 au Café culturel « La Grange » !

Composé de Patrice Hernandez au chant et à la contrebasse, Christian Déléris à l’accordéon et Olivier Nougarol à la guitare, le groupe Swing Rencontre Trio explore et revisite différents répertoires, du jazz à la chanson française en passant par la pop. Le trio proposera également des compositions originales pleines d’émotion.

Après un dernier album live fait de compositions originales, Swing Rencontre Trio nous surprend une nouvelle fois avec des reprises de chansons d’artistes venant de divers horizons tels que David Bowie, Jacques Brel, Sting ou encore Claude Nougaro. Les trois compères revisitent des œuvres qu’ils affectionnent, et les subliment au travers de leur univers influencé par le jazz manouche de Django Reinhardt et le new musette de Richard Galliano.

Laissant une grande place à la voix de Patrice Hernandez, les trois musiciens ne manqueront pas de ponctuer leur répertoire de compositions et de quelques classiques instrumentaux pour un concert qui révèle encore une fois toute la finesse, la virtuosité et l’émotion que nous offre ce trio.

Entrée 5 €

Gratuit pour les -18 ans

Café culturel « La Grange » Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Organisé par le Café culturel « La Grange » concert jazz