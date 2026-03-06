Concert Swing Rhapsody salle coligny Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 17:00 – 19:00

Gratuit : non de 5 à 15€ Tarif plein à 15€Tarif réduit moins de 16 ans à 5€Réservation et paiement via la plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/nantes-renaissance/evenements/swing-rhapsodyou sur place dans la limite des places disponibles Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Envie d’un après-midi plein d’énergie et de bonne humeur ?Nantes Renaissance vous invite à une Première : un concert du trio Swing Rhapsody, organisé le samedi 18 avril à 17h, à la Salle Coligny, au 15 bis place Edouard Normand à Nantes.Fidèles à l’esprit de Django Reinhardt, les trois musiciens (deux guitares et une contrebasse) font vibrer le jazz manouche avec passion et virtuosité. Rythmes entraînants, mélodies chaleureuses, ambiance guinguette des années d’après-guerre… un véritable voyage musical à partager en famille ou entre amis.Un concert vivant, accessible à tous, petits et grands — et une belle occasion de se laisser porter par le swing !

salle coligny Nantes 44000

0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr



