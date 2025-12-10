CONCERT SWING’N ROLL

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Nous vous attendons nombreux à l’occasion de ce concert de chansons Swing’n Roll, organisé par Le café du Burgaud !

Fondateur en 2021 du métamorphosé groupe ‘Josy l’Escarmouche’, avec qui il a partagé la scène de Têtes Raides, Samarabalouf, Oldelaf, Bob’s Not Dead, Frank Marty, … J.Jaulent fait danser les mots sur un Swing qu’aurait lorgné un Rock qu’aurait toisé la Valse. 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

English :

We look forward to seeing you at this concert of Swing?n Roll songs, organized by Le café du Burgaud!

L’événement CONCERT SWING’N ROLL Le Burgaud a été mis à jour le 2025-12-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE