CONCERT SWING’N’SWAG

Place Ferdinand Fabre Bédarieux Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Swing’n’swag Jeudi 26 mars à 20H30, salle Léo Ferré

L’association Jazz’Orb organise un concert avec le quartet Swing’n Swag à 20h30.

Ce quartet vous propose un voyage dans la musique colorée de Django Reinhardt mais aussi des standards ou autres chansons françaises revisitées.

Prix du concert 10 € pour les adhérents de Jazz’Orb | 15 € pour les non adhérents.

Infos et résa 07 82 48 67 54

Concert jazz Swing’n’swag | Bédarieux

Swing’n’swag Jeudi 26 mars à 20H30, salle Léo Ferré

L’association Jazz’Orb organise un concert avec le quartet Swing’n Swag à 20h30.

Ce quartet vous propose un voyage dans la musique colorée de Django Reinhardt mais aussi des standards ou autres chansons françaises revisitées aux couleurs du swing, du blues, des balades au boléro.

Swing’n Swag est composé de deux guitares, l’une tenue par Simon Savignoni, l’autre par Stéphane Gobbi, accompagnés d’une contrebasse sous les doigts de Xavier Debray François et du saxophone de Pierre Leydier.

Prix du concert 10 € pour les adhérents de Jazz’Orb | 15 € pour les non adhérents.

Infos et résa 07 82 48 67 54 .

Place Ferdinand Fabre Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

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English : CONCERT SWING’N’SWAG

Swing’n’swag Thursday, March 26 at 8.30pm, salle Léo Ferré

The Jazz’Orb association is organizing a concert with the Swing’n’Swag quartet at 8.30pm.

This quartet will take you on a journey through the colorful music of Django Reinhardt, as well as revisiting standards and other French songs.

Concert price: 10 ? for Jazz’Orb members | 15 ? for non-members.

Info and booking 07 82 48 67 54

L’événement CONCERT SWING’N’SWAG Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB