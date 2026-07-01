Concert Swingospel Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon

Informations pratiques

Plan-d’Orgon

Concert Swingospel

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 19h.

Ouverture des portes à 20h. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert Swingospel au Mas.

Concert en plein air Swingospel au Mas.



Quoi de mieux pour savourer une douce soirée de juillet qu’un moment de musique partagé en plein air ? La commune de Plan d’Orgon vous invite à découvrir le groupe Swingospel lors d’un rendez-vous musical sous le signe de la convivialité.



Installez-vous confortablement pour un superbe set en Piano Voix, où l’énergie du swing et la ferveur du gospel se rencontrent pour un moment suspendu.



Verre de l’amitié après le concert. .

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 65 68 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Swingospel Concert at Le Mas.

L’événement Concert Swingospel Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence