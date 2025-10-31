Concert Swirls + Péniche La Ferronnerie Jurançon

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

SWIRLS

https://atantreverduroi.bandcamp.com/…/swirls-top-of…

Clip > https://youtu.be/L7QCVow-paY?si=JmMsjMGm5twSJefs

La musique de Swirls est un condensé de spontanéité et de légèreté, transpercé par l’énergie des esthétiques garage rock et post punk qui constituent à elles deux une bonne partie des fondations communes du quatuor.

PÉNICHE

https://peniche.bandcamp.com/music



Un post-punk n’ayant pour seul cri que celui de ses instruments. Un combat, une urgence. PÉNICHE c’est une gabare des bords de Loire préférant voguer sur l’eau agitée des pleines mers qu’offrir ses bancs aux croisiéristes ordinaires. .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

