Concert | Sylvain Roux – La marche du fifre Beaumontois en Périgord
lundi 21 septembre 2026 · Beaumontois en Périgord
Informations pratiques
Beaumontois en Périgord
Concert | Sylvain Roux – La marche du fifre
Eglise Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 17:00:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Beaumont-du-Périgord, accueillera Sylvain Roux, musicien, directeur artistique de la Compagnie Au pas du bœuf, lors de son périple intitulé « La marche du fifre ».
Le flûtiste parcourra du 20 au 28 septembre le chemin de Bergerac à Rocamadour en proposant tous les soirs un concert dans l’église du village ou de la ville où il sera arrivé…
Le programme du concert sera axé sur les chansons traditionnelles occitanes du Périgord collectées, à la fin du XIXème siècle, par deux abbés-musiciens, Emmanuel Casse et Eugène Chaminade…magnifique trésor du patrimoine musical de la Dordogne.
Tout public. .
Eglise Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 87 22 12 insoliste@orange.fr
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English : Concert | Sylvain Roux – La marche du fifre
L’événement Concert | Sylvain Roux – La marche du fifre Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-09-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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