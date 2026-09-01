Informations pratiques

Issigeac

Concert | Sylvain Roux La marche du fifre

Église Saint-Félicien Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Issigeac accueillera Sylvain Roux, musicien, directeur artistique de la Compagnie Au pas du bœuf, lors de son périple intitulé La marche du fifre . Le flûtiste parcourra du 20 au 28 septembre le chemin de Bergerac à Rocamadour en proposant tous les soirs un concert dans l’église du village ou de la ville où il sera arrivé…

Le programme du concert sera axé sur les chansons traditionnelles occitanes du Périgord collectées, à la fin du XIXème siècle, par deux abbés-musiciens, Emmanuel Casse et Eugène Chaminade…magnifique trésor du patrimoine musical de la Dordogne. .

Église Saint-Félicien Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 87 22 12 insoliste@orange.fr

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English : Concert | Sylvain Roux La marche du fifre

L’événement Concert | Sylvain Roux La marche du fifre Issigeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides