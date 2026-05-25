Concert Symphonique · Eroica La Seine Musicale Boulogne-Billancourt
Concert Symphonique · Eroica La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 7 juin 2026.
La création de la Troisième Symphonie de Beethoven marque une nouvelle ère dans l’histoire de la musique. Le compositeur y déploie une force inédite, guidé par l’idée d’un héros confronté aux défis de l’existence. Baptisée « Héroïque » par Beethoven lui-même, cette œuvre puissante mêle éclats grandioses et moments de tendresse, dessinant le parcours d’un être en lutte, entre triomphe et introspection.
Là où la Symphonie n°3 de Beethoven se veut un voyage épique et monumental, Aubade de Poulenc est un souffle vif et joyeux. Composé en 1929 pour un ballet, cette œuvre animée de rythmes dansants, évoque à la fois la légèreté et l’ardeur de l’aube qui se lève. Ce concert vous offre l’opportunité unique de redécouvrir Aubade comme elle a été pensée à ses débuts, accompagné des danseurs de la compagnie Musagète, restituant ainsi toute la vivacité et l’élan de Poulenc. Elle prendra vie au piano sous les doigts de Jean-Paul Gasparian.
Enfin, une dernière touche de mystère, une Invitation au voyage, viendra clôturer ce concert. Cette œuvre inédite, empreinte de surprise et de fascination, vous emportera là où l’imaginaire prend le pas sur la réalité, dans un tourbillon d’émotions et de sonorités qui saura, une fois de plus, captiver votre esprit.
PROGRAMME
GRANDVAL · Ronde de Nuit
POULENC · Aubade
BEETHOVEN · Symphonie n°3 « Héroïque »
INVITATION AU VOYAGE · Oeuvre mystère à découvrir lors de ce concert
Durée : 1h45 (avec entracte)
DISTRIBUTION
Marc KOROVITCH · Direction
Jean-Paul GASPARIAN · Piano
Pandora BEAUMONT · Chorégraphe
Compagnie Musagète
La création de la Troisième Symphonie de Beethoven marque une nouvelle ère dans l’histoire de la musique.
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h00 à 18h00
payant
45€ / 35€ / 25€ / 15€ / 10€ (réduit)
Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt
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