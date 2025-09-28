CONCERT SYMPHONIQUE · John Williams du Classique au Cinéma La Seine Musicale Boulogne-Billancourt

CONCERT SYMPHONIQUE · John Williams du Classique au Cinéma La Seine Musicale Boulogne-Billancourt Dimanche 28 septembre, 16h00 45€ / 35€ / 25€ / 15€ / 10€ (réduit)

Peut-on imaginer la musique de John Williams se faufiler parmi les grandes pages du répertoire classique ? La réponse est oui, et c’est précisément ce que nous vous proposons de découvrir !

De Star Wars à E.T. en passant par les mélodies ensorcelantes d’Harry Potter, John Williams a transformé la musique de film en une véritable symphonie, puisant son inspiration chez les grands compositeurs classiques.

Écoutez Star Wars et vous entendrez résonner l’épopée martiale de Mars de Holst, avec ses cuivres imposants et ses percussions martelées. Dans un registre plus lyrique, Across the Stars évoque l’élégance tragique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski : deux thèmes où chaque note semble porter la mélancolie d’un amour impossible. Quant aux deux notes angoissantes des Dents de la Mer, elles rappellent la tension dramatique du quatrième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák, avançant vers l’inéluctable.

Portée par les pianistes Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, L’Invitation au Voyage, évènement emblématique de l’Orchestre Colonne, vous emmènera pour ce concert dans un univers poétique et onirique, loin des batailles spatiales et des aventures épiques…

PROGRAMME

WILLIAMS

Star Wars, Indiana Jones, E.T., Harry Potter, Les Dents de la Mer

TCHAÏKOVSKY

Thème du Lac des cygnes

DVOŘÁK

9ème Symphonie – 4ème mouvement

HOLST

Les Planètes – Mars

INVITATION AU VOYAGE

Oeuvre mystère à découvrir lors de ce concert

Durée : 2h (avec entracte)

DISTRIBUTION

Julien LEROY · Direction

Ludmila BERLINSKAÏA · Piano

Arthur ANCELLE · Piano

Julie TERRANTI · Présentation

∙ TARIFS ∙

45€ / 35€ / 25€ / 15€ / 10€ (réduit)

*Réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).

La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine