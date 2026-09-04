Informations pratiques

Charleval

Concert symphonique

15 Rue Martin Liesse Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Après le succès de la première sortie à l’Opéra de Rouen, l’an dernier, la Communauté de communes de Lyons Andelle revient pour vous proposer une soirée exceptionnelle pour découvrir le grand répertoire symphonique interprété par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen.

Concert symphonique le Vendredi 16 octobre 2026 à 20h Au Théâtre des Arts de Rouen.

Tarif unique de 20€ (transport inclus depuis Charleval).

Attention : Réservation et paiement avant le 16 septembre.

Réservez vite au 02 32 49 61 27 – contact@cdcla.fr

Aller retour Charleval-Rouen, en car, inclus :

– Départ à 18h30 de la Communauté de Communes Lyons Andelle, 15 rue Martin Liesse à Charleval.

– Retour prévu vers 22h45 .

15 Rue Martin Liesse Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 61 27 contact@cdcla.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert symphonique

L’événement Concert symphonique Charleval a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Lyons Andelle