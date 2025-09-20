Concert symphonique dans l’église de Saint-Macaire Église Saint-Sauveur-et-Saint-Martin Saint-Macaire

Gratuit.

Début : 2025-09-20T20:+ – 2025-09-20T22:+

Fin : 2025-09-20T20:+ – 2025-09-20T22:+

Grand concert symphonique dans l’église Saint-Sauveur

Avec l’Orchestre Symphonique UNISSON et l’ensemble vocal du Conservatoire de Mérignac.

Soliste : Yuliya Popova-Brown

Dirigés par Maria Luisa Macellaro La Franca

Église Saint-Sauveur-et-Saint-Martin 7 La Verrerie, 33490 Saint-Macaire, France Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine Église d’un ancien prieuré bénédictin qui dépendait de Sainte-Croix de Bordeaux. L’église primitive, où avait été inhumé le corps de saint Macaire, fut remplacée par un nouvel édifice consacré en 1040. Ce monument fut entièrement rebâti au milieu du XIIe siècle. L’église dut subir les aléas des guerres de Cent ans et de la Fronde. En 1563, la voûte tombait en ruine. En 1579, l’église était acquise par les Jésuites. Au XVIIIe siècle, l’église fut séparée en deux par un mur élevé entre la troisième et la quatrième travée, renversé après l’expulsion des Jésuites en 1781. En 1825, le peintre Sandré retoucha les peintures du XIVe siècle. Au XIXe siècle, d’importantes restaurations furent réalisées. £L’église présente un plan tréflé. Nef unique de quatre travées. Le transept arrondit ses croisillons en hémicycle, qui n’est en réalité qu’un polygone à onze pans, ainsi que l’abside. Le sanctuaire et le transept sont certainement les parties les plus anciennes de l’église et peuvent remonter au XIIe siècle. A la croisée du transept, une coupole jamais construite avait sans doute été envisagée. Des quatre travées de la nef, la dernière est la plus ancienne et pourrait remonter à la fin du XIIe siècle. Elle est romane, sauf pour sa voûte. La seconde et la troisième travées sont du XIIIe siècle. La première travée a été surélevée à l’époque flamboyante et transformée dans ses parties hautes. A l’extérieur, les élévations latérales ont été exhaussées à la suite de la transformation à l’époque flamboyante. La façade occidentale date, pour ses parties basses, du XIIIe siècle. L’ensemble a été en partie modifié au cours des restaurations modernes. Sur le haut du tympan sont représentés le Christ entre la Vierge, saint Jean et deux anges. Au-dessous sont rangés les onze apôtres. Les voussures sont décorées de feuillages, d’anges, de vierges sages et folles. La partie haute de la façade témoigne de la reprise faite à l’époque flamboyante. Encastré dans le mur se trouve un Chrisme, seul vestige visible de l’église de 1040, avec l’inscription qui donne la date de consécration. C’est au XIVe siècle que fut élevé le clocher au nord de la dernière travée de la nef, sur un plan hexagonal.

