Concert symphonique de l’orchestre Ars Juvenis Église Saint-Joseph Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 16h00 Entrée gratuite · participation libre

Plongez dans une soirée symphonique où vous entendrez l’ouverture d’Il Signore Bruschino de Rossini, le concerto pour violoncelle n°1 de Haydn (soliste : Marcelle Caro) & la symphonie nᵒ3 de Schubert.

_Sous la direction de Nathalie de Langlais._

### Programme :

**Ouverture de Il Signore Bruschino de Rossini**

Cette ouverture de Rossini est une pièce pleine d’humour et d’inventivité, célèbre pour ses coups d’archet frappés sur les pupitres. Avec son énergie pétillante et ses surprises musicales, elle incarne l’esprit malicieux de l’opéra-bouffe italien.

**Concerto pour violoncelle n°1 de Haydn**

_Soliste : Marcelle Caro_

Le Concerto pour violoncelle n°1 de Haydn, longtemps perdu puis redécouvert au XXᵉ siècle, est une œuvre brillante et équilibrée. Alliant virtuosité, élégance classique et expressivité, il offre au soliste un écrin lumineux au sein d’un orchestre raffiné.

**Symphonie n°3 de Schubert**

La Symphonie n°3 de Schubert, joyeuse et pleine de fraîcheur, témoigne de la maîtrise précoce du compositeur. Avec ses thèmes lumineux et son esprit pastoral, elle incarne la vitalité et l’élégance du romantisme naissant.

Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T18:00:00.000+01:00

Église Saint-Joseph 27, rue Monsieur Vincent 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



