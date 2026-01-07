Concert symphonique de l’Orchestre de l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée Quartier des Artauds Auriol

Concert symphonique de l’Orchestre de l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée

Samedi 7 février 2026 de 20h30 à 22h. Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

La soirée symphonique est une rencontre entre une mère et sa fille au piano. Elles seront accompagnées par le prestigieux Orchestre de l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée dirigé par Federico Tibone.

La pianiste française Alexandra Lescure, figure reconnue du monde musical et co-directrice du Festival International Les Nocturnes Sainte-Victoire, partage la scène avec sa fille, Ava, jeune talent déjà couronné dans plusieurs concours internationaux. Ensemble, elles offriront un programme étincelant autour du Concerto en ré majeur de Haydn et du Concerto n°19 de Mozart.

Ce concert sera également l’occasion de découvrir le Concerto Fuego, œuvre magistrale du compositeur aixois Étienne Kippelen. .

Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43 culture@mairie-auriol.fr

The symphonic evening is a meeting between a mother and daughter at the piano. They will be accompanied by the prestigious Orchestre de l?Opéra de Toulon Provence Méditerranée conducted by Federico Tibone.

