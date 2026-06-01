Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Rue de l’abbé Fayaud Saint-Palais-sur-Mer
Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Rue de l’abbé Fayaud Saint-Palais-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Concert symphonique de l’orchestre Symphonia
Rue de l’abbé Fayaud Eglise de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
A partir de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Les 26, 27 et 28 juin 2026, l’orchestre Symphonia proposera une nouvelle série de concerts symphoniques en Charente-Maritime, avec des représentations à Pons, Jonzac et Saint-Palais-sur-Mer.
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Rue de l’abbé Fayaud Eglise de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 37 39 56 orchestre.symphonia@gmail.com
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English :
On June 26, 27 and 28, 2026, the Symphonia orchestra will offer a new series of symphonic concerts in Charente-Maritime, with performances in Pons, Jonzac and Saint-Palais-sur-Mer.
L’événement Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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