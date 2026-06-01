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Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Rue de l’abbé Fayaud Saint-Palais-sur-Mer

Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Rue de l’abbé Fayaud Saint-Palais-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Rue de l'abbé Fayaud

Adresse : Eglise de Saint-Palais-sur-Mer

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10 A partir de 16 ans

Saint-Palais-sur-Mer

Concert symphonique de l’orchestre Symphonia

Rue de l’abbé Fayaud Eglise de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

A partir de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Les 26, 27 et 28 juin 2026, l’orchestre Symphonia proposera une nouvelle série de concerts symphoniques en Charente-Maritime, avec des représentations à Pons, Jonzac et Saint-Palais-sur-Mer.
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Rue de l’abbé Fayaud Eglise de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 37 39 56  orchestre.symphonia@gmail.com

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English :

On June 26, 27 and 28, 2026, the Symphonia orchestra will offer a new series of symphonic concerts in Charente-Maritime, with performances in Pons, Jonzac and Saint-Palais-sur-Mer.

L’événement Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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