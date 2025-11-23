CONCERT SYMPHONIQUE DES MÉDECINS DE FRANCE LA HALLE AUX GRAINS Toulouse

CONCERT SYMPHONIQUE DES MÉDECINS DE FRANCE

LA HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’orchestre symphonique des médecins de France OSMF revient pour la deuxième fois de son histoire à Toulouse pour un concert-événement exceptionnel !

Cette soirée est placée sous le signe de la célébration, puisqu’elle marque le 10ème anniversaire de cet orchestre hors du commun et constitue le point d’orgue du 30ème anniversaire de l’association Hôpital sourire, bénéficiaire de cette édition caritative 2025 !

En 2021 déjà, l’association Hôpital sourire avait bénéficié des recettes du concert organisé par l’OSMF à la Halle aux grains. Cette association dynamique s’engage depuis 30 ans auprès des personnes hospitalisées au sein des hôpitaux de Toulouse et de sa région pour préserver le lien humain, culturel et social si précieux dans ces moments de vulnérabilité !

Sous la direction de Flavien Boy, Steve Duong, violon solo de l’orchestre depuis sa création, interprète en soliste le Concerto pour violon n°2 de Mendelssohn en première partie. Ce programme romantique se poursuit avec la légendaire Symphonie Fantastique de Berlioz !

Vous êtes attendus nombreux pour partager ce beau moment musical et solidaire ! 20 .

LA HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Orchestre symphonique des médecins de France OSMF returns to Toulouse for the second time in its history for an exceptional concert-event!

German :

Das Symphonieorchester der Ärzte Frankreichs OSMF kehrt zum zweiten Mal in seiner Geschichte nach Toulouse zurück, um ein außergewöhnliches Konzert-Ereignis zu veranstalten!

Italiano :

L’Orchestre symphonique des médecins de France OSMF torna a Tolosa per la seconda volta nella sua storia per un concerto-evento eccezionale!

Espanol :

La Orchestre symphonique des médecins de France OSMF regresa a Toulouse por segunda vez en su historia para ofrecer un concierto-evento excepcional

L’événement CONCERT SYMPHONIQUE DES MÉDECINS DE FRANCE Toulouse a été mis à jour le 2025-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE