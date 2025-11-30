Concert Symphonique Drôles d’Oiseaux Salle Poirel Nancy Nancy

Concert Symphonique Drôles d’Oiseaux

Salle Poirel Nancy

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-30

SOLISTES ET ORCHESTRE GRADUS AD MUSICAM

DIRECTION SIMON POLIN

Jean Sibelius, Le Cygne de Tuolena ­ Louis Beydts, Chansons pour les Oiseaux ­ Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending ­ Ottorino Respighi, Gli Uccelli

Où trouver les plus ingénieux musiciens sinon parmi les oiseaux ?

Hommage aux maîtres du passé, la suite joyeusement descriptive d’Ottorino Respighi invoque la colombe, la poule, le rossignol et le coucou. Les oiseaux, mis en musique par Louis Beydts, sont davantage prétexte à la fantaisie et à l’évocation de l’être aimé.

Quant au cygne de Sibelius et à l’alouette de Vaughan Williams, nul ne sait le secret de leurs lointains exils . Ce concert nous invite à tendre l’oreille vers tout un peuple chantant qu’il est urgent de protéger.

Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.

3 RUE VICTOR POIREL Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 21 09 19

English :

SOLOISTS AND ORCHESTRA GRADUS AD MUSICAM

CONDUCTOR: SIMON POLIN

Jean Sibelius, The Swan of Tuolena Louis Beydts, Songs for Birds Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending Ottorino Respighi, Gli Uccelli

Where better to find the most ingenious musicians than among birds?

A tribute to the masters of the past, Ottorino Respighi’s joyously descriptive suite invokes the dove, the hen, the nightingale and the cuckoo. The birds, set to music by Louis Beydts, are more a pretext for fantasy and the evocation of a loved one.

As for Sibelius’s swan and Vaughan Williams’s lark, no one knows the secret of their distant exiles . This concert invites us to turn our ears to a whole people of song that we urgently need to protect.

Book online, by phone or e-mail.

German :

SOLISTEN UND ORCHESTER GRADUS AD MUSICAM

LEITUNG: SIMON POLIN

Jean Sibelius, Der Schwan von Tuolena Louis Beydts, Chansons pour les Oiseaux (Lieder für Vögel) Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending (Die aufsteigende Lerche) Ottorino Respighi, Gli Uccelli (Die Uccelli)

Wo findet man die einfallsreichsten Musiker, wenn nicht unter den Vögeln?

Als Hommage an die Meister der Vergangenheit beschwört Ottorino Respighis fröhlich beschreibende Suite die Taube, das Huhn, die Nachtigall und den Kuckuck. Die von Louis Beydts vertonten Vögel sind mehr ein Vorwand für die Fantasie und die Beschwörung eines geliebten Menschen.

Sibelius’ Schwan und Vaughan Williams’ Lerche kennt niemand das Geheimnis ihres fernen Exils . Dieses Konzert lädt uns ein, unsere Ohren einem ganzen singenden Volk zuzuwenden, das dringend geschützt werden muss.

Reservierung online, telefonisch oder per E-Mail.

Italiano :

SOLISTI E ORCHESTRA GRADUS AD MUSICAM

DIRETTORE: SIMON POLIN

Jean Sibelius, Il cigno di Tuolena Louis Beydts, Canzoni per gli uccelli Ralph Vaughan Williams, L’allodola che sale Ottorino Respighi, Gli Uccelli

Dove trovare i musicisti più ingegnosi se non tra gli uccelli?

Omaggio ai maestri del passato, la suite gioiosamente descrittiva di Ottorino Respighi invoca la colomba, la gallina, l’usignolo e il cuculo. Gli uccelli, musicati da Louis Beydts, sono più che altro un pretesto per la fantasia e l’evocazione di una persona cara.

Quanto al cigno di Sibelius e all’allodola di Vaughan Williams, nessuno conosce il segreto dei loro lontani esili . Questo concerto ci invita ad ascoltare un intero popolo di cantori che ha urgente bisogno di essere protetto.

Prenotazione online, per telefono o via e-mail.

Espanol :

SOLISTAS Y ORQUESTA GRADUS AD MUSICAM

DIRECTOR: SIMON POLIN

Jean Sibelius, El cisne de Tuolena Louis Beydts, Canciones para los pájaros Ralph Vaughan Williams, La alondra ascendente Ottorino Respighi, Gli Uccelli

¿Dónde encontrar a los músicos más ingeniosos que entre los pájaros?

Homenaje a los maestros del pasado, la suite alegremente descriptiva de Ottorino Respighi invoca a la paloma, la gallina, el ruiseñor y el cuco. Los pájaros, musicados por Louis Beydts, son más bien un pretexto para la fantasía y la evocación de un ser querido.

En cuanto al cisne de Sibelius y la alondra de Vaughan Williams, nadie conoce el secreto de sus lejanos exilios . Este concierto nos invita a escuchar a todo un pueblo de cantores que necesita urgentemente protección.

Reservas en línea, por teléfono o por correo electrónico.

