Concert symphonique du Hainaut à Bruay-sur-l’Escaut Bruay-sur-l’Escaut

Informations pratiques

Bruay-sur-l’Escaut

Concert symphonique du Hainaut à Bruay-sur-l’Escaut

place des Farineau Bruay-sur-l’Escaut Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez un événement musical d’exception à Bruay-sur-l’Escaut !

L’Orchestre Symphonique du Hainaut (OSH), sous la direction talentueuse d’Éric Lannoy, vous invite à vivre une soirée inoubliable dédiée aux chefs-d’œuvre des bandes originales du cinéma américain.

Plongez au cœur des plus célèbres musiques de films qui ont marqué l’histoire du septième art : de l’action trépidante de Mission Impossible et James Bond, à la féerie de Narnia, sans oublier les mélodies légendaires de Titanic et Star Wars. Un voyage musical palpitant pour petits et grands mélomanes !

(Ouverture des portes dès 18h00)

Entrée gratuite (sur inscription obligatoire)

Réservation & Renseignements : 03 27 28 47 60

Découvrez un événement musical d’exception à Bruay-sur-l’Escaut !

L’Orchestre Symphonique du Hainaut (OSH), sous la direction talentueuse d’Éric Lannoy, vous invite à vivre une soirée inoubliable dédiée aux chefs-d’œuvre des bandes originales du cinéma américain.

Plongez au cœur des plus célèbres musiques de films qui ont marqué l’histoire du septième art : de l’action trépidante de Mission Impossible et James Bond, à la féerie de Narnia, sans oublier les mélodies légendaires de Titanic et Star Wars. Un voyage musical palpitant pour petits et grands mélomanes !

(Ouverture des portes dès 18h00)

Entrée gratuite (sur inscription obligatoire)

Réservation & Renseignements : 03 27 28 47 60 .

place des Farineau Bruay-sur-l’Escaut 59860 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 47 60

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English :

Discover an exceptional musical event in Bruay-sur-l’Escaut!

The Hainaut Symphony Orchestra (OSH), under the talented direction of Éric Lannoy, invites you to experience an unforgettable evening dedicated to the masterpieces of American film soundtracks.

Immerse yourself in the most famous film scores that have left their mark on the history of cinema: from the fast-paced action of *Mission: Impossible* and *James Bond*, to the magic of Narnia, not to mention the legendary melodies of *Titanic* and *Star Wars*. A thrilling musical journey for music lovers of all ages!

(Doors open at 6:00 p.m.)

Free admission (registration required)

Reservations & Information: 03 27 28 47 60

L’événement Concert symphonique du Hainaut à Bruay-sur-l’Escaut Bruay-sur-l’Escaut a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Valenciennes