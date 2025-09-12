Concert symphonique et choral Esplanade de la paix Montguyon

Bientôt la rentrée et le concert d’ouverture de la saison de l’Orchestre National de Bordeaux.

Nous vous proposons, en direct de Bordeaux , un concert symphonique et choral.

Verdi et Mahler seront au programme. Un très beau moment en perspective.

Esplanade de la paix Cinéma Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 56 72 21 helenebastere@yahoo.fr

English :

It’s back to school time, and the Orchestre National de Bordeaux’s season-opening concert is just around the corner.

We bring you, live from Bordeaux, a symphonic and choral concert.

Verdi and Mahler will be on the program. A wonderful moment in store.

German :

Bald beginnt das neue Schuljahr und das Eröffnungskonzert der Saison des Nationalorchesters von Bordeaux.

Wir bieten Ihnen live aus Bordeaux ein Symphonie- und Chorkonzert an.

Auf dem Programm stehen Verdi und Mahler. Ein sehr schöner Moment in Aussicht.

Italiano :

È l’inizio della nuova stagione e il concerto di apertura dell’Orchestre National de Bordeaux è alle porte.

In diretta da Bordeaux, vi proponiamo un concerto sinfonico e corale.

In programma Verdi e Mahler. Sarà sicuramente un’esperienza meravigliosa.

Espanol :

Comienza la nueva temporada y el concierto de apertura de la Orquesta Nacional de Burdeos está a la vuelta de la esquina.

En directo desde Burdeos, le proponemos un concierto sinfónico y coral.

Verdi y Mahler estarán en el programa. Sin duda, será una experiencia maravillosa.

