Concert Symphonique, Gymnase Cathy Fleury Fosses, Fosses

Concert Symphonique Samedi 20 juin, 20h30 Gymnase Cathy Fleury Fosses Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Grands choeurs d’opéra : Les passions de l’homme

Oeuvres de Bizet, Borodine, Gershwin, Gounod, Offenbach, Puccini, Purcell, Rossini et Verdi

Sous la direction de Martin Barral, avec la participation de :

– L’orchestre symphonique du Campus d’Orsay ;

– Le choeur Darius Milhaud ;

– Le choeur du campus de Paris-Saclay ;

– Les choeurs de l’EMMD de Fosses et La Clé des Chants de Gonesse

Tarifs :

Moins de 7 ans gratuit / 7-18 ans 3€ / adultes 10€

Gymnase Cathy Fleury Fosses Rue du Grand Tremblay 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134473540 »}, {« type »: « email », « value »: « emmd@mairiefosses.fr »}]

Fête de la musique 2026

©ministère de la Culture