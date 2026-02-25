CONCERT SYMPHONIQUE HOMMAGE AU GUITARISTE PEDRO SOLER Banyuls-sur-Mer

CONCERT SYMPHONIQUE HOMMAGE AU GUITARISTE PEDRO SOLER

19 Rue des Angles Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert en hommage au guitariste Pedro SOLER par l’Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon dimanche 29 mars, salle Bartissol

19 Rue des Angles Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie orchestresymphoniquecanet@gmail.com

English :

Concert in tribute to guitarist Pedro SOLER by the Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon Sunday March 29, Salle Bartissol

