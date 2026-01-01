Concert symphonique Lumière de midi Le Vaisseau Parc du Château Nexon

Concert symphonique Lumière de midi

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Haydn Mozart Vaughan Williams

L’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine, ses 41 musiciens et ses solistes virtuoses reviennent avec Le midi, probablement la plus chatoyante de la fameuse trilogie des symphonies des heures du jour. Une œuvre magistrale qui met en valeur les instrumentistes dans une synthèse éclectique du savant et du populaire, marque de fabrique des dialogues concertants de Haydn.

Quant à Mozart qui ne jouait ni flûte ni harpe, son double concerto est devenu l’une des compositions les plus connues pour ces deux instruments. Gracieuse et pleine d’énergie, l’œuvre s’apparente à un jeu de colin-maillard entre la flûte et la harpe qui semblent se pourchasser sans cesse avec insouciance. .

