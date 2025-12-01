Concert symphonique MJC de Toul et OSUL Église Saint-Brice Pagney-derrière-Barine

Concert symphonique MJC de Toul et OSUL

Église Saint-Brice 380 rue Font Saint-Brice Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Pagney-derrière-Barine va accueillir, le temps d’une soirée, un style de musique très différent de ses habitudes.

L’orchestre classique de la MJC de Toul et l’Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine vont partager la scène pour un concert autour de la musique classique, qu’elle provienne de grands compositeurs, de films ou de dessins animés.

Entrée libreTout public

For one evening, Pagney-derrière-Barine will be welcoming a style of music very different from its usual fare.

The MJC de Toul classical orchestra and the Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine will share the stage for a concert based on classical music, whether from great composers, films or cartoons.

Free admission

