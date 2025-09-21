Concert symphonique | Orchestre OCÉAN et Ensemble Variabilis Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.

Deux orchestres et un chœur réunissant les musiciens amateurs de l’agglomération nantaise se partagent la scène pour une soirée symphonique mettant à l’honneur les grandes œuvres du répertoire.Direction Orchestre Océan: Denis LapôtreDirection Ensemble Variabilis : Jean-Sébastien ScottonProgramme détaillé ultérieurement.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/concert-orchestres