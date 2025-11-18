Concert symphonique | Orchestre OCÉAN et Ensemble Variabilis Conservatoire de Nantes Nantes

Concert symphonique | Orchestre OCÉAN et Ensemble Variabilis Vendredi 19 décembre, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Début : 2025-12-19T20:00:00 – 2025-12-19T21:30:00

Deux orchestres et un chœur réunissant les musiciens amateurs de l’agglomération nantaise se partagent la scène pour une soirée symphonique mettant à l’honneur les grandes œuvres du répertoire.

Ensemble Variabilis (Direction : Jean-Sébastien Scotton)

Intermezzo suor angelica de Puccini

Ave maria de Franz Biebl

Kyrie et Cum sancto spirito de Rossini (extrait de la petite messe solennelle)

Introduction et danse religieuse de Ravel (extrait de Daphnis et Chloé)

Danses polovtiennes de Borodine

Orchestre Océan (Direction : Denis Lapôtre)

40ème symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart

Romance pour violon no 2 en fa majeur op. 50 de Ludwig van Beethoven

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

