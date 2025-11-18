Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert symphonique | Orchestre OCÉAN et Ensemble Variabilis Conservatoire de Nantes Nantes vendredi 19 décembre 2025.

Concert symphonique | Orchestre OCÉAN et Ensemble Variabilis Vendredi 19 décembre, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.

Début : 2025-12-19T20:00:00 – 2025-12-19T21:30:00
Deux orchestres et un chœur réunissant les musiciens amateurs de l’agglomération nantaise se partagent la scène pour une soirée symphonique mettant à l’honneur les grandes œuvres du répertoire.

Ensemble Variabilis (Direction : Jean-Sébastien Scotton)

  • Intermezzo suor angelica de Puccini

  • Ave maria de Franz Biebl

  • Kyrie et Cum sancto spirito de Rossini (extrait de la petite messe solennelle)

  • Introduction et danse religieuse de Ravel (extrait de Daphnis et Chloé)

  • Danses polovtiennes de Borodine

Orchestre Océan (Direction : Denis Lapôtre)

  • 40ème symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart
  • Romance pour violon no 2 en fa majeur op. 50 de Ludwig van Beethoven

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
