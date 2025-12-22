Concert symphonique | Orchestre OCÉAN Moon Social Club Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Orchestre Océan (Direction : Denis Lapôtre) 40ème symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart Romance pour violon no 2 en fa majeur op. 50 de Ludwig van Beethoven (soliste : Louise Pallot Balère)Ce concert s’inscrit dans le temps fort Les Orchestrales _: une série de concerts grands formats à retrouver toute l’année dans notre agenda._En partenariat avec l’association Du classique au hangar.

Moon Social Club Saint-Sébastien-sur-Loire 44230



