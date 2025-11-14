Concert symphonique | OS3 et orchestre métropolitain Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit sur réservation. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement. En famille

En avant-première de la Folle Journée, l’Orchestre du 3? cycle du Conservatoire, composé de grands élèves, partage la scène avec l’Orchestre métropolitain réunissant des musiciens amateurs des écoles de musique de la métropole.Ce projet métropolitain voit le jour grâce à la mobilisation des conservatoires et écoles de musique de #Nantes #Vertou #Rezé #SaintHerblain #Bouguenais #SaintSebastien #Carquefou #SaintJeandeBoiseau #BasseGoulaine #Couëron #LesSorinières #Indre #ChapelleSurErdre.Orchestre du 3ème cycle du Conservatoire (OS3 – direction : Sébastien Taillard) :- Salve(s) – Echo sur le Danube. Arrangement de Simon Barbanneau.- 7ème Symphonie d’Antonín Dvo?ákOrchestre métropolitain (direction : Tommy Bourgois) :Compositions de Johann de Meij, Geoffroy Tamisier et Michael Sweeney

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr