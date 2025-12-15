Concert symphonique | OS3 et orchestre métropolitain Conservatoire de Nantes Nantes

Concert symphonique | OS3 et orchestre métropolitain Samedi 24 janvier 2026, 17h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T17:00:00+01:00 – 2026-01-24T18:30:00+01:00

Fin : 2026-01-24T17:00:00+01:00 – 2026-01-24T18:30:00+01:00

En avant-première de la Folle Journée, l’Orchestre du 3ᵉ cycle du Conservatoire, composé de grands élèves, partage la scène avec l’Orchestre métropolitain réunissant des musiciens amateurs des écoles de musique de la métropole.

Ce projet métropolitain voit le jour grâce à la mobilisation des conservatoires et écoles de musique de #Nantes #Vertou #Rezé #SaintHerblain #Bouguenais #SaintSebastien #Carquefou #SaintJeandeBoiseau #BasseGoulaine #Couëron #LesSorinières #Indre #ChapelleSurErdre.

Orchestre du 3ème cycle du Conservatoire (OS3 – direction : Sébastien Taillard) :

– Salve(s) – Echo sur le Danube. Arrangement de Simon Barbanneau.

– 7ème Symphonie d’Antonín Dvořák

Orchestre métropolitain (direction : Tommy Bourgois) :

Compositions de Johann de Meij, Geoffroy Tamisier et Michael Sweeney

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

En avant-première de la Folle Journée, l’orchestre du 3ᵉ cycle du Conservatoire, composé de grands élèves, partage la scène avec l’orchestre métropolitain réunissant des amateurs de la métropole. #Orchestrale

© Jean-Michel Meunier